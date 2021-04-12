Боевой "лаптежник": как дорабатывали КрАЗы в ходе войны в Анголе

В Анголе кубинские военные в ходе боевых действий против войск ЮАР и террористов из группировки UNITA традиционно использовали технику советского производства.

Cuban gun truck based on KrAZ-255 chassis in Africa pic.twitter.com/NsLokVM7oZ — Caesar (@Ninja998998) April 10, 2021

Бронетранспортеры БТР-152, БТР-60ПБ, бронированные разведывательно- дозорные машины БРДМ-2, а также боевые машины пехоты БМП-1 в целом показали себя неплохо. Однако у них был один изъян - слабая защита от мин.

Интернационалисты из Латинской Америки попытались избавиться от этого недостатка, создав бронеавтомобили собственной конструкции. По всей видимости, определенное влияние оказало и знакомство с трофейной техникой. Именно промышленность южноафриканской республики первой стала выпускать транспортные средства с хорошо продуманной защитой от заложенных на дорогах разнообразных взрывных устройств.

В качестве основы выбрали "лаптежника" - советский вездеход КрАЗ-255 Кременчугского автомобильного завода имени 50-летия Советской Украины. Эти мощные автомобили пользовались большим уважением во многих иностранных армиях, в том числе и в кубинской.

Машины получили бронирование двигательного отсека, кабины экипажа. Десантное отделение имело V-образное днище.

Вход и выход пехотинцев осуществлялся через люк в корме. В бортах имелись по три бойницы для ведения огня из стрелкового оружия.

Огневая мощь обеспечивалась находящейся во вращающейся башне скорострельной спаренной 23-мм установкой ЗУ-23-2, которая могла успешно бороться со всеми колесными бронемашинами противника.

Недостатками можно считать их значительные размеры и внушительную массу, которая, по некоторым оценкам, приближалась к 20 тоннам. В то же время 240-сильный двигатель позволял иметь достаточную подвижность.

Такие броневики достаточно активно использовались в боевых операциях, несколько единиц было потеряно, и, судя по фотографиям в Сети, они до сих пор находятся в районах бывших сражений.