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12.04.2021 06:00
Рубрика: Власть

Более 400 тысяч человек прошли курс вакцинации от COVID в армии

Текст: Александр Степанов
В Вооруженные силы РФ поставлено 651110 доз вакцины, ежесуточно в армии вакцинируется более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей. Как сообщили в Минобороны РФ, на данный момент первым компонентом вакцинировано 531758 человек.
Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости

Там отметили, что 41 процент из тех, кто прошел первичное вакцинирование - военнослужащие, 59 процентов - курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, а также преподаватели довузовских образовательных организаций.

В Минобороны уточнили, что полный курс вакцинации в Вооруженных силах получили уже 400384 человек.

"В первоочередном порядке была проведена вакцинация профессорско-преподавательского состава образовательных организаций, курсантов и слушателей, изъявивших желание привиться", - рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что добровольное участие в проведении вакцинации российским препаратом "Спутник V" приняли 183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

В Минобороны подчеркнули, что с начала 2021 года отмечается стойкая тенденция снижения заболеваемости коронавирусом среди личного состава Вооруженных сил РФ. Сейчас в госпиталях на лечении находятся 286 человек, еще 139 военнослужащих проходят амбулаторное лечение на дому. В военных вузах на лечении находятся 24 военнослужащих (курсантов, слушателей и преподавателей).

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"С учетом нормализации эпидемической обстановки и продолжительного снижения количества инфицированных, с 27 февраля 2021 года решением Оперативного штаба Минобороны России по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции были сняты ограничительные мероприятия в образовательных организациях", - рассказали в минобороны.

В военных учебных заведениях все занятия проходят в очной форме, возобновлена работа комнат посетителей, сняты ограничения на каникулярные отпуска и выходы в увольнения.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Прививки и вакцинация Вакцинация от коронавируса

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