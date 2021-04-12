Циклон оставил без света десятки тысяч жителей в Австралии

Тропический циклон "Сероя" привел к разрушениям и перебоям с подачей электроэнергии в населенных пунктах на западном побережье Австралии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Непогода обрушилась накануне вечером. В эпицентре оказался запад страны. Больше всего сбоев в работе энергосистемы в Калбарри. По оценкам местных властей, пострадало до 70% городской инфраструктуры, пишет ТАСС.

Упавшие ЛЭП оставили без света десятки тысяч человек. В Калбарри открыты три центра для временного размещения жителей, потерявших кров. Сообщений о жертвах в зоне стихийного бедствия пока не поступало.