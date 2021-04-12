Горелов рассказал о применении российских вакцин от COVID-19 в педиатрии

Все три российские вакцины против коронавируса будут использоваться в педиатрии. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, отметив, что детская доза должна отличаться от взрослой.

У каждого врача появится свой любимый вакцинный препарат, сложится о каждом личное мнение, рассказал Горелов в интервью "Известиям". При этом для сохранения объективности государству необходимо утвердить универсальные рекомендации по вакцинам, которые подойдут детям. Выбирать препарат для ребенка должен будет врач, исходя из индивидуальных особенностей маленького пациента.

Ученый считает, что для младенцев, которые часто болеют тяжело коронавирусом, необходимо разработать особую модель вакцины. Возможно, им будут делать инъекции, так как введение аппликации в носовую полость для маленьких детей неприменимо из-за отсутствия третьего носового хода. Испытания вакцины для детей от рождения до двух-трех лет на животных уже прошли, однако пока заявок от разработчиков на регистрацию нет, рассказал Горелов. "Насколько мне известно, завершается формирование технической документации", - добавил эксперт.

Специалисты выделяют среди детей четыре возрастные категории, для каждой из которых нужна определенная модель вакцины. Горелов уверен, что в первую очередь нужно вакцинировать подростков, социальная активность и мобильность которых высока. К испытаниям препаратов на детях пока разработчики вакцин не приступили.

Напомним, в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.