Китай приветствует справедливый подход британского медиарегулятора

10 апреля представитель Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN) поприветствовал справедливый подход британского медиарегулятора Ofcom по признанию вещания китайского телеканала в компетенции французского регулятора. Это означает, что китайский телеканал сможет вещать во Франции, Великобритании и других странах Европейской конвенции о трансграничном телевидении, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
По словам представителя CGTN, китайская телесеть будет вести ретрансляцию своих передач в Великобритании. Будучи одним из мировых СМИ, CGTN предоставляет британским зрителям объективную и сбалансированную информацию, что отвечает интересам британского общества.
"Китайский телеканал, как и ранее, будет и впредь уважать и соблюдать законы страны и региона вещания", - отметил китайский представитель.