Китай приветствует справедливый подход британского медиарегулятора

По словам представителя CGTN, китайская телесеть будет вести ретрансляцию своих передач в Великобритании. Будучи одним из мировых СМИ, CGTN предоставляет британским зрителям объективную и сбалансированную информацию, что отвечает интересам британского общества.

"Китайский телеканал, как и ранее, будет и впредь уважать и соблюдать законы страны и региона вещания", - отметил китайский представитель.