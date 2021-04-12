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12 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Костромской области от 10 апреля 2021 года № 80 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 9 апреля 2021 года № 9, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182, от 21.10.2020 № 214, от 05.11.2020 № 228, от 15.11.2020 № 241, от 18.11.2020 № 244, от 01.12.2020 № 260, от 17.12.2020 № 290, от 29.12.2020 № 313, от 14.01.2021 № 2, от 28.01.2021 № 12, от 11.02.2021 № 29, от 20.02.2021 № 42, от 10.03.2021 № 51, от 25.03.2021 № 58, от 01.04.2021 № 67) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 2.14 следующего содержания:

"2.14) с 15 по 28 апреля 2021 года (включительно) граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на территории городского округа город Кострома и Костромского муниципального района, городского округа город Буй, городского округа - город Галич и Галичского муниципального района, городского округа город Шарья и Шарьинского муниципального района, Кадыйского муниципального района, Красносельского муниципального района, не покидать места проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым-пятым подпункта 2.1 настоящего пункта;";

2) в абзаце первом пункта 5.3 цифры "2.13" заменить цифрами "2.13, 2.14".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



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