Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было

За последние дни запросов на переговоры с Владимиром Путиным от президента Украины Владимира Зеленского не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел", - заявил представитель Кремля, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель о запросе Киева провести переговоры с российским президентом. Целью переговоров назвали обсуждение эскалации конфликта на юго-востоке Украины.