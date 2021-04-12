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12.04.2021 15:38
Рубрика: Власть

Лавров: Киев может сорваться на безрассудные действия

Текст: Алексей Чуриков
Нынешний киевский режим в погоне за восстановлением собственного рейтинга может сорваться на безрассудные действия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава российского МИД выразил уверенность в том, что нынешнее поведение официального Киева может плохо кончиться, и напомнил, что соответствующие уроки украинская власть должна была извлечь еще по итогам событий 2014 года.

Лавров призвал Берлин и Париж "безотлагательно привести в чувства" Киев

"К сожалению, это пока не так. Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила Минские соглашения. Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", - цитирует российского министра РИА Новости.

Сергей Лавров также назвал неправдой последние заявления представителей администрации украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу. Жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", - заявил министр.

Российский министр также обратился ко всем ответственным странам, имеющим контакты с Киевом, с предостережением от подпитывания милитаристских настроений нынешних украинских властей. В том числе к тем, кто ведет переговоры о поставках различного вида вооружений на Украину.

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", - приводит слова Лаврова ТАСС.

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