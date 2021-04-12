Лавров: Вашингтон никак не откажется от ущербного курса на доминирование

Вашингтон никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 90-х после распада Советского Союза. Об этом в интервью для агентства "ИРНА" накануне визита в Иран заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению российского министра, это является основной проблемой в вопросе о текущей односторонней внешнеполитической повестки США. "Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства", - отметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что несмотря на это, американцами при поддержке союзников из Европы предпринимаются агрессивные шаги, направленные на слом нынешней международно-правовой архитектуры, где ООН выступает в качестве основы, и на ее подмену так называемым "порядком, основанным на правилах".

"Мы не против того, чтобы все соблюдали правила, - однако тогда они должны вырабатываться не в узком кругу Вашингтона и его сателлитов в обход ООН, а в универсальных форматах - с участием всех ключевых мировых игроков и на основе действующих общепризнанных норм международного права", - подчеркнул Сергей Лавров.

Российский министр также отметил и феномен беспрецедентного комплексного давления, который Запад оказывает на государства, проводящие независимую национально ориентированную внешнюю и внутреннюю политику.

"Речь идет о применении самого широкого инструментария - от финансовых санкций и визовых ограничений до дезинформационных кампаний и прямого силового вмешательства. По сути, мы имеем дело с рецидивами неоколониального внешнеполитического мышления. Для него, в частности, характерно деление мира на "избранных" и остальные страны. Если первые априори обладают индульгенцией на любые действия, то вторые якобы обязаны следовать в русле установок, спускаемых из Вашингтона. Ни для России, ни для Ирана, ни для большинства стран мира все это, разумеется, неприемлемо", - отметил Лавров.

Он также заявил, что Москва продолжает считать важным путь укрепления внешнеполитического взаимодействия со своими единомышленниками, как в ООН, так и на других многосторонних площадках.

"У нас много единомышленников: необходимость развития межгосударственного общения на основе международного права, принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга поддерживается подавляющим большинством членов мирового сообщества. Все они, как и мы, считают недопустимыми геополитические игры "с нулевой суммой", санкции и шантаж, и заинтересованы в последовательном оздоровлении ситуации в мире", - заключил глава МИД РФ.