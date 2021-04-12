Lexus показал фару нового поколения седана ES. Премьера - в Шанхае

Через несколько дней в Шанхае откроется крупнейший автосалон, на котором всё больше и больше крупных мировых производителей представляют свои новинки. Например, Lexus анонсировал премьеру нового ES.

Премьеру предваряет тизер фары Lexus ES, судя по которому масштабного редизайна внешности можно не ждать: форм-фактор остался прежним. Зато изменилась внутренняя "начинка" оптики.

Что она умеет, сказать пока сложно, но, вероятно, в Lexus тоже сделали матричную оптику с технологией дополненной реальности, как у конкурентов из Германии: изображение с навигатора и другие подсказки выводятся на дорогу перед автомобилем.

В России актуальная генерация Lexus ES стоит от 3 140 000 рублей.

Также на автосалоне в Шанхае Lexus проведёт "живую" премьеру концепта LF-Z - предвестника электрического кросс-хэтча, оснащённого двухмоторной установкой мощностью 536 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. Запас хода электрокара - 600 км.