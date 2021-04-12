Минобороны РФ впервые показало свои спутники

В честь 60-летия первого полета человека в космос Минобороны РФ опубликовало короткое видео из академии РВСН, где в особой аудитории собраны более 30 образцов космической техники.

В кадр попали системы связи и другие спутники различного назначения. Они демонстрируются широкой публике впервые, подчеркнули в Минобороны.

Аудитория, где собраны космические аппараты, носит имя Константина Циолковского. Это научно-исследовательская лаборатория, где будущие ракетчики знакомятся с ракетно-космической техникой, уточнили в пресс-службе РВСН. В академии представлены технологический макет первого искусственного спутника земли, участвовавший в наземных испытаниях бортовой аппаратуры связи, спутник правительственной связи "Молния", космический аппарат "Марс-Венера", спутники для космической съемки и другое оборудование.

Многие экспонаты действующие - на видео можно увидеть раскрытие антенн командной радиолинии, работу жалюзи системы терморегуляции, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другие процессы. Также в вузе есть зал ракетной техники имени Королева - там представлены межконтинентальные баллистические ракеты от Р-7 до стоящих на вооружении.