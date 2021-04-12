Минобрнауки выделит молодым ученым 2,5 млрд рублей
12.04.2021 / 14:34
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В 2021 году министерство науки и высшего образования планирует выделить дополнительно более 2,5 млрд рублей в рамках программы поддержки молодых ученых России. Об этом в понедельник заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время встречи со студентами и аспирантами авиакосмических вузов.
"Мы увеличиваем количество грантовой поддержки для самых талантливых молодых ученых, наряду с аспирантскими стипендиями" , - цитирует министра ТАСС.
Фальков отметил, что министерство поддерживает прикладные и фундаментальные исследования в вузах и НИИ. Например, Московский авиационный институт получает около 100 млн рублей ежкгодно на фундаментальные исследования.