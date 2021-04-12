Налоговое соглашение с Нидерландами могут денонсировать

В договоре речь идет об избежании двойного налогообложения.

Согласно законопроекту, если РФ отправит уведомление о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года.

Инициатива внесена в связи с поручением президента. Владимир Путин в марте прошлого года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это и потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Глава государства ранее заявил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

До сих пор это уже затронуло Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены). А в отношении Нидерландов запущена процедура денонсации. Переговоры Минфина РФ с этой страной, как сообщалось, не увенчались успехом.

Кабмин привел данные по объему выплат из РФ в Нидерланды. Так, за 2019 год он составил 182,8 миллиарда в виде дивидендов (сумма удержанного налога - 9,4 миллиарда), в виде процентов - 157,06 миллиарда рублей (удержано 12,5 миллиона).