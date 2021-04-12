Напомним, солдат сделал этот замечательный снимок 12 апреля 1961 года, в тот миг, когда Гагарин выходил из штаба части. Съемка была, конечно, несанкционированной и могла стоить рядовому Толе Пекарскому больших неприятностей. И не только ему. Потому командование перевело его "от греха подальше" в другую воинскую часть. Сам Анатолий Борисович, ныне живущий во Владивостоке, тоже долго осторожничал, до поры помалкивая о своем "подвиге". Рассекретился лишь оставив высокий пост начальника Приморского краевого управления юстиции и став преподавателем Юридического института ВГУЭС (Владивостокского университета экономики и сервиса).

Сам давно и безнадежно увлеченный космонавтикой, наш герой до публикации в "Родине" (именно так, все 60 лет!) не знал удивительного продолжения своей фотосъемки. Оказывается, в воинскую часть, где он служил, поступила... благодарность от министра обороны СССР, маршала Родиона Яковлевича Малиновского!

В послании говорилось: "Сердечно благодарю воинов подразделения и Вас лично (командира части, майора А.Н. Гассиева. - Авт.) за присланный мне подарок - первые фотоснимки героя-космонавта Ю.А. Гагарина после его успешного полета в космос..." Далее - пожелания успехов в службе, счастья в личной жизни. А под ними... Не удержался министр и дописал от руки: "А ведь здорово нос утерли всяким американским хвастунам!"

И подпись.

Благодарность от маршала Малиновского. Фото: из личного архива Надежды Курмеевой

- О благодарности Малиновского не знал. Это открытие для меня! - Анатолий Борисович Пекарский удивлен и взволнован. Неожиданный поворот в истории, будет что рассказать студентам.

Об этом документе мы узнали благодаря Надежде Курмеевой из Оренбурга - дочери майора К.В. Копейкина, служившего в 1960-е замполитом в части под командованием майора Гассиева. Ее отец бережно хранил все, что связано с 12 апреля, в том числе благодарность маршала Малиновского. Возможно, раритеты так бы и лежали в семейных альбомах. Но год назад госархив Оренбургской области начал акцию по сбору "гагаринских" фотографий. Надежда Курмеева стала одной из самых активных участниц народного проекта. Поделилась она бесценными фотодокументами (в том числе из личного архива саратовского краеведа Владислава Каца) и с журналом "Родина". Особенно цепляет за душу снимок, на котором солдатик удерживает деревянный столб с табличкой "Не трогать! 12.04.1961", рядом два майора - Гассиев и Копейкин...

Майоры Копейкин (слева) и Гассиев (справа) и неизвестный солдатик рядом с историческим столбом на месте приземления Гагарина. Фото: Из личного архива Владислава Каца

Теперь на месте исторического столба - мемориальный комплекс "Место приземления первого космонавта Ю.А. Гагарина".

Конечно, всеми присланными нам из Оренбурга материалами мы поделились с Анатолием Борисовичем Пекарским. А он с нами - свежими письменными работами своих студентов-первокурсников на тему "Гагаринский полет и я".

Валентина Домасевич: "Я помню, как дедушка рассказывал о том, что после покорения космоса он мечтал быть космонавтом. А я каждый год 12 апреля учила стихи про Гагарина и читала их деду с бабушкой. Мне кажется, у меня получалось, ведь после этого дедушка брал меня на руки, поднимал высоко-высоко и с гагаринским словом "Поехали!" начинал со мной кружиться".

Максим Русанов: "Я горд тем, что это был полет соотечественника. Для меня это так же важно, как победа в войне, ибо что на войне, что в космосе - пан или пропал".

Владислав Наумов: "Как сильно билось сердце Гагарина, какой страх и восторг он испытывал, будучи первым..."

Хасанов Камиль: "12 апреля 1961 года - общечеловеческая и всемирная дата. Но полетел в космос гражданин Советского Союза, вечно веселый Юрий Гагарин".