NI назвал слабое место подлодок ВМС США

Необходимость подниматься на перископную глубину для достижения максимального качества связи - главная проблема американских субмарин. Это делает подлодки уязвимыми, военные работают над вопросом подводных коммуникаций уже много лет.

Редактор журнала The National Interest Крис Осборн пишет о том, что угрозы современным субмаринам растут довольно быстро: среди них - и самолеты-разведчики, и высокоскоростные надводные корабли с гидролокаторами, и беспилотники с ракетами и оборудованием для сканирования поверхности воды. Для того, чтобы снизить свою уязвимость, подводной лодке зачастую достаточно оставаться на безопасной глубине. Однако этого не происходит из-за проблем со связью.

Современная американская субмарина большую часть передач проводит на перископной глубине: сейчас ведется работа над тем, чтобы подлодка вообще могла бы не подниматься на поверхность для сеанса связи. Об этом сообщил представитель Northrop Grumman Алан Литл. Эксперт NI напоминает о том, что эта военно-промышленная компания занималась, в частности, разработкой малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, участвовала в проекте применения радиочастотных технологий в подводных акустических системах и разработала первые электрические торпеды для подлодок.

Крис Осборн пишет о том, что из-за особенностей морской воды подводная лодка не может ксвязываться с внешним миром с помощью обычных высокочастотных передач. Для того, чтобы связь была качественной, для американской субмарины важна небольшая скорость в сочетании с незначительной глубиной погружения. А это может быть фатальным. Одним из решений может стать активное использование различных беспилотников: воздушных, надводных и подводных. По мнению эксперта, это откроет новые возможности для обработки и передачи данных на глубине.