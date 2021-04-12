Почему поездка первого космонавта планеты в США не состоялась

Пролетая по околоземной орбите над континентами, Юрий Гагарин едва ли мог предположить, что в ближайшие три года посетит пять из них. Его космическая миссия завершилась, началась земная "Миссия мира". Ослепительная гагаринская улыбка стала главным оружием советской культурной дипломатии.

Встреча Джона Кеннеди и Никиты Хрущева, поставившая крест на визите Юрия Гагарина в США. Вена, июнь 1961 года.

Космический козырь Хрущева

26 апреля 1961 года Президиум ЦК КПСС вынес постановление "О мерах по дальнейшему ознаменованию и популяризации первого полета советского человека в космос"1. "Пиар-кампанию" сообща разрабатывали Министерство обороны, Комитет госбезопасности и Министерство иностранных дел. Эта "тройка" вела тонкую дипломатическую игру: каждая зарубежная командировка майора Гагарина должна была приносить максимум политических дивидендов.

Только весной-летом 1961-го космонавт №1 посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Англию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду и Венгрию (а всего за три года Юрий Алексеевич объездит более 20 стран). Но, как свидетельствуют недавно рассекреченные документы ЦК КПСС, гвоздем программы должен был стать визит Гагарина в США.

Газета "Daily Mirror". Апрель 1961 года.

Земной расчет Кеннеди

В руководстве США, однако, не разделяли всемирного ликования и "гагариномании". На 28 апреля 1961 года был запланирован запуск американского "Меркурия" с астронавтом на борту. И хотя Кеннеди, соблюдая приличия, 12 апреля отправил Хрущеву сдержанное поздравление, приглашать советского майора - живой символ поражения США в космической гонке - президент не спешил. 3 мая председатель КГБ А. Шелепин докладывал в ЦК: "По поступившим достоверным сведениям, правительство Кеннеди рассмотрело вопрос о возможности направить первому советскому космонавту Ю.А. Гагарину приглашение посетить США и пришло к выводу, что этого делать не следует"2.

Советские спецслужбы не собирались так просто отказываться от чрезвычайно выгодной для СССР политической акции. Действовать решили через общественные организации и "отдельных прогрессивных деятелей". Пригласить в Штаты советского космонавта вызвался Джеймс Хэгерти - бывший пресс-секретарь президента Д. Эйзенхауэра, вице-президент крупнейшей американской радиотелевизионной компании ABC с аудиторией в 20 млн телезрителей. Почуяв, что пахнет сенсацией, Хэгерти с азартом принялся за организацию визита.

18 мая он телеграфировал в Советский Союз:

"Майору Юрию Гагарину.

Академия наук, Москва, СССР.

Как вице-президент компании ABC, возглавляющий отдел последних известий и особых событий, я делаю Вам приглашение выступить по программе, которая будет транслироваться всей национальной телевизионной и радиосетью компании ABC. Ввиду подавляющего научного и публичного интереса к Вашему историческому полету в космос, ABC крайне желает представить Ваш личный рассказ об этом полете американскому народу. ABC готова предоставить для Вашего выступления перед американским народом наилучшее время для телезрителей и радиослушателей по более чем 250 телевизионным и 375 радиостанциям в США...

Я лично готов прибыть в Москву для детального обсуждения этого вопроса..."3.

Джеймс Хэгерти, вице-президент американской радиотелевизионной компании ABC.

Шелепин рекомендовал скорее уладить формальности с американским телевидением и воплотить задуманное. Однако в ЦК медлили, вероятно, в преддверии встречи Хрущева с президентом США в Вене, которая должна была определить вектор дальнейших советско-американских отношений.

А тем временем "достоверные источники сообщали Шелепину "об усилении в США пропагандистской кампании, инспирируемой правительством США, по рекламированию результатов полета Шепарда"4.

Бойкот майора Гага

Несмотря на то что суборбитальный полет астронавта был откровенно неудачным - он длился всего 15 минут 28 секунд, а ракета даже не достигла орбиты, американская пресса развернула откровенно антигагаринскую кампанию. Популярный журнал "Лайф" восторгался: "Пусть он и летел не так далеко, быстро и высоко, как российский Юрий Гагарин, зато он контролировал полет своей капсулы [...] космонавт Гагарин, по-видимому, был пассивным пассажиром в автоматически управляемом корабле"5. "Тайм" пошел дальше: "Шепард оправдал надежды Соединенных Штатов и всего свободного мира в темные времена. Пламя его ракеты осветило темный горизонт холодной войны"6. Британская "Дэйли Телеграф" договорилась до абсурда: "Технически американцы стали вторыми. Но с моральной точки зрения кубок первенства принадлежит им..."7.

Выступление обаятельного "майора Гага" - как окрестила Гагарина американская публика - по национальному телевидению США могло играючи свести на нет все усилия пропагандистской машины. 8 июня, изложив все доводы в ЦК, Шелепин настаивал на скорейшей организации командировки советского космонавта. Но ЦК постановило "отложить рассмотрение вопроса", что по факту означало отказ. Причина лежала на поверхности: накануне, 4 июня, состоялась провальная встреча лидеров в Вене, загнавшая советско-американские отношения в тупик...

Неудача американского проекта с лихвой окупилась триумфальным визитом Гагарина в Англию 11-15 июля. Могущественная капиталистическая держава приняла советского космонавта с распростертыми объятьями. Весь мир наблюдал, как "небесного гостя" одинаково восторженно встречают и манчестерские рабочие, и Ее Величество королева.

На пресс-конференции корреспондент BBC поинтересовался, какие страны намеревается посетить герой, на что Гагарин заметил: пригласили многие государства, но только не Америка.

Юрий Гагарин и Валентина Терешкова в штаб-квартире ООН. Нью-Йорк, 16 октября 1963 года. Фото: ТАСС

P.S. Юрий Гагарин посетит США лишь однажды, 16 октября 1963 года. Залетит на короткую встречу с генеральным секретарем ООН и 40-минутную пресс-конференцию вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой по пути из Мексики в ГДР8.

Американский астронавт Фрэнк Борман пришел поклониться Юрию Гагарину. Москва, 29 апреля 1973 года. Фото: ТАСС

1. РГАНИ. Ф.3. Оп. 47. Д. 310. Л. 6. Выписка из протокола 325 заседания Президиума ЦК от 26 апреля 1961 г.

2. Там же. Л. 62. Записка Шелепина в ЦК КПСС от 3 мая 1961 г.

3. Там же. Л. 61. Телеграмма Дж. Хэгерти в АН СССР.

4. Там же. Л. 59. Записка Шелепина в ЦК КПСС от 8 июня 1961 г.

5. Life. 1961. 12 may. Vol. 50 N 19.

6. Time. 1961. 12 may. Vol. LXXVII. N 20.

7. Ibid.