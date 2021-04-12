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12.04.2021 11:58
Рубрика: Общество

Иммунологи описали реакцию организма при повторном воздействии COVID-19

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Общества Макса Планка обнаружили, что при повторном воздействии SARS-CoV-2 на организм человека в работе иммунитета участвует интерлейкин-33. Они провели исследование - как у людей, выздоравливающих от COVID-19, вырабатывается иммунитет.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Проблема сохраняет свою остроту. По данным ВОЗ, по состоянию на февраль 2021 года во всем мире инфицировано более 110 000 000 человек. Понимание того, как вырабатывается иммунитет, крайне важно для победы над пандемией, так же как и для получения эффекта при разработке вакцин.

Инфекция SARS-CoV-2 вызывает сложный иммунный ответ, необходимый для развития иммунитета к вирусу, сообщается в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Communications. Иммунная система - а именно В-клетки, продуцирующие антитела, и Т-клетки памяти - должны сохранять информацию о вирусе для предотвращения повторного заражения. Эффективный иммунитет к вирусу достигается, когда в крови человека, который выздоровел от болезни или был вакцинирован, присутствует достаточное количество антител и Т-клеток памяти. Причем люди с сильным иммунным ответом против вируса чувствуют себя хуже во время острой инфекции, но также имеют стойкие антитела IgM/IgG в результате этого более сильного противовирусного ответа. Согласно выводам ученых пациенты сохраняют высокий уровень антител IgG/IgM более чем 60 дней после заражения, тем самым они с большой степенью вероятности защищены от повторного заражения.

Ученые решили рассмотреть клеточные иммунные реакции у выздоравливающих пациентов, проанализировав образцы крови 155 человек, переболевших легкой формой COVID-19 и подсчитав количество выработанных антител против спайкового белка SARS-CoV-2.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Они соединили клетки крови участников, у которых были антитела, с частью вируса. Тогда у них развивались Т-клетки памяти, и они быстро реагировали на вирусные белки. Также впервые было замечено, что в легких больных вырабатывается интерлейкин-33 (IL-33).

Крайне важно, отмечают исследователи, что продукция IL-33 была более тесно связана с титрами IgG, чем любой другой измеряемый параметр, включая возраст субъекта. Интерлейкин активирует Т-клетки и выработку антител, но он также может способствовать воспалению легких и поэтому его воздействие и требует дополнительных исследований. Ранее IL-33 был ассоциирован с легочной инфекцией и хроническими заболеваниями, такими как астма и ХОБЛ, и теперь интересна его роль в COVID-19, поскольку продукция IL-33 коррелирует с активацией Т-клеток и тяжестью заболевания у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Юг России Пандемия коронавируса COVID-19

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