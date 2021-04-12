Поздравления советской державе от истинных и вчерашних союзников публикуются впервые*

Мировые политические распри, идеологические разногласия в апреле 1961-го были заглушены шквалом оваций в честь первого космонавта, передовой советской науки и славного народа - покорителя Космоса.

Юрий Гагарин во время поездки в Великобританию в рамках международного турне. Юрий Гагарин приветствует членов своего полицейского эскорта в Лондоне. Фотография сделана в Лондоне в июле 1961 г. Фото: РИА Новости

В тематических делах Политбюро ЦК КПСС сохранилось около двухсот обращений от зарубежных государственных, общественных деятелей и организаций "в связи с запуском первого в мире космического корабля, пилотируемого космонавтом Гагариным". Самые интересные "Родина" представляет своим читателям.

Поздравительная телеграмма Австрии.

США

Американское посольство

Москва

12 апреля 1961 года

Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас и советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным. Я выражаю искреннее пожелание, чтобы в дальнейшем стремлении к познанию космоса наши страны могли работать вместе и добиться величайшего блага для человечества.

Искренне,

Джон Ф. КЕННЕДИ

Его Превосходительству

Никите С. ХРУЩЕВУ,

Председателю Совета Министров СССР

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 299. Л. 65.

Поздравительная телеграмма США.

Великобритания

От имени британского правительства я посылаю Вам мои горячие поздравления по случаю величайшего успеха ваших ученых, техников и астронавтов в осуществлении полета человека в космос. Это является историческим событием.

Гарольд Макмиллан

(премьер-министр Великобритании. - Ред.)

12 апреля 1961 года

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 299. Л. 32.

Франция

Посольство Франции

Москва

13 апреля 1961 года

ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛА ДЕ ГОЛЛЯ

ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

Г-ну НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ ХРУЩЕВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Успех советских ученых и астронавтов делает честь Европе и человечеству.

Я рад воздать им должное и направляю Вам мои самые горячие поздравления.

ШАРЛЬ де ГОЛЛЬ

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 299. Л. 91.

Встреча в Париже. 29 октября 1963 года. Фото: РИА Новости

ФРГ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Г-ну Леониду Ильичу Брежневу

Поздравляю Вас и советский народ с успешным полетом космического корабля с человеком на борту.

Прошу передать также мои поздравления советским ученым, и особенно космонавту. Этим необыкновенным успехом мир обязан всем тем, кто участвовал в подготовке и осуществлении космического полета, а также тем, кто сотрудничал в создании научных и технических предпосылок для этого.

Генрих Любке

Президент Федеративной Республики Германии

Бонн, 13 апреля 1961 г.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 300. Л. 2.

Япония

Председателю Совета министров Советского Союза

Его превосходительству Н.С. Хрущеву

Получив известие об успешном запуске в Вашей стране космического корабля "Восток", свидетельствую свое уважение перед этим выдающимся научным достижением.

От всего сердца желаю, чтобы этот научный успех, составивший эпохальный шаг вперед по пути освоения человечеством космоса, был использован на благо мира и преуспевания человечества.

Премьер-министр Японии

Икэда Хаято

13 апреля 1961 г.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 300. Л. 23.

Австралия

Телеграмма из Сиднея 13.4.61.

СССР, Москва

Председателю Президиума Верховного Совета

Л.И. Брежневу

Строительные рабочие Австралии разделяют гордость и радость Вашего Правительства и народа по поводу изумительного достижения первого космонавта. Пожалуйста, особо передайте Юрию ГАГАРИНУ наше огромное восхищение его героизмом и служением человечеству.

Ф. Пэрс, секретарь

Профсоюза строительных рабочих

Австралии, Трэйдс Холл, Сидней

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 300. Л. 36.

ОТ БРАТСКИХ НАРОДОВ

Болгария

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Дорогие товарищи и братья!

Новость о запуске первого в мире советского космического корабля-спутника "Восток" с человеком на борту прилетела в нашу страну в момент, когда пленум ЦК БКП начал обсуждение проблем о дальнейшем подъеме нашего сельского хозяйства.

Эта новость прозвучала как могучий и прекрасный гимн величию социалистической науки и техники, величию непобедимости социализма и коммунизма. Она вызвала на заседании расширенного пленума нашего Центрального Комитета взрыв восторга и оваций в честь ленинской КПСС, в честь славных советских ученых и советского народа - покорителя космоса.

Сбылась историческая мечта людей - человек совершил полет в космос и возвратился живым и здоровым на родную планету. И это советский человек - славный сын великого советского народа.

Когда-то Маркс в переносном смысле писал, что парижские коммунары штурмуют небо. Сегодня советские люди, строители коммунизма, в буквальном смысле слова не только штурмуют, но и успешно овладевают небом.

Коммунизм переживает новый триумф, демонстрируя перед глазами всего мира свои яркие преимущества перед капитализмом, свое искреннее и глубокое миролюбие.

В этот момент болгарское радио разносит великую весть по всем уголкам нашей родины. На улицах, площадях, предприятиях и селах люди поздравляют друг друга, проводятся стихийные митинги. Глубокая радость переполняет сердца болгарских рабочих, крестьян-кооператоров, людей умственного труда, старых и молодых. Имя первого в мире космонавта, советского летчика - майора Юрия Алексеевича Гагарина передается из уст в уста, становится широко популярным и любимым именем. Это имя останется в истории как символ дерзновения и героизма советского народа. [...]

Центральный Комитет Болгарской

Коммунистической партии

12 апреля 1961 г.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 299. Л. 14 - 15.

Китай

Из Пекина

12 апреля 1961 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

товарищу Н.С. Хрущеву

Москва

Дорогой товарищ Н.С. Хрущев!

С радостью узнав о том, что Советский Союз успешно запустил космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту, который успешно вернулся на Землю по намеченному плану, я от имени правительства Китая и китайского народа выражаю Вам и в Вашем лице правительству великого Советского Союза и советскому народу, а также советским научным работникам и первому в истории человечества пилоту-космонавту, советскому летчику майору Ю.А. Гагарину - самые горячие поздравления.

Успешный запуск Советским Союзом космического корабля-спутника с человеком на борту открыл для человечества новую эру в покорении других небесных тел и превратил в реальность вековую прекрасную мечту человечества о полете в космос. Великий эпохальный вклад советского народа в покорение космоса еще раз бесспорно продемонстрировал несравнимое превосходство социалистической системы, значительно усилил уверенность китайского народа и народов всех других социалистических стран в построении социализма и коммунизма, а также в значительной степени воодушевил народы всего земного шара на борьбу против агрессии империализма, за мир во всем мире. За национальную независимость, демократию и социализм.

От всего сердца желаю советскому народу еще более блестящих успехов в великом деле покорения космоса.

Премьер Государственного совета

Китайской Народной Республики

Чжоу Энь-лай

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 299. Л. 38.

ГДР

Из Берлина

12 апреля 1961 г.

Председателю Совета министров СССР

Товарищу Н.С. ХРУЩЕВУ

Москва

Советская наука одержала огромную победу. Советский человек проник в космос и возвратился невредимым на советскую землю. Удалось одно из самых смелых предприятий, которое когда-либо совершали люди. Под знаком социализма, строительства коммунизма мечта человечества стала былью. То, что совершил Колумб почти полтысячи лет назад, когда он открыл новую часть света, меркнет перед этим гигантским свершением, свидетельствующим о превосходстве той науки и техники, которая основывается на марксизме-ленинизме.

Первый космический полет советского гражданина возвещает всем народам и государствам о новом соотношении сил в мире и о цели народов социалистической мировой системы - поставить науку на службу мирным интересам человечества. В этот исторический день - 12 апреля 1961 года - мы, преисполненные радости, поздравляем Вас, дорогой товарищ Н.С. Хрущев, и весь советский народ с этим великим победоносным мирным свершением, и мы горды тем, что как граждане Германской Демократической Республики, как друзья и товарищи идем вместе с Советским Союзом вперед к счастливому будущему.

Вальтер УЛЬБРИХТ

Первый секретарь ЦК СЕПГ и

Председатель Государственного

Совета ГДР

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 299. Л. 46.

Куба

Телеграмма

Никите Сергеевичу Хрущеву

Москва

В обстановке всеобщего восхищения Советским Союзом в связи с чрезвычайным подвигом хочу направить Вам, Правительству и советскому народу самые горячие поздравления и выразить восторг, с которым наш народ, как и другие народы мира, восприняли известие об этой грандиозной победе лагеря науки и мира, которой добился мужественный советский народ, народ-созидатель, народ-герой. Пусть эта его победа станет победой всего человечества, которую мужчины и женщины во всех уголках Земли восприняли как самую большую надежду для судеб свободы, благополучия и мира.

Фидель Кастро Рус,

Премьер-министр Кубы

Гавана, Куба

14 апреля 1961 г.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 300. Л. 42.

Встреча в Дели. 29 ноября 1961 года. Фото: РИА Новости

Индия

Копия телеграммы от 12 апреля 1961 года,

направленной Джавахарлалом Неру, премьер-министром Индии,

Его превосходительству господину Н.С. Хрущеву,

Председателю Совета министров

Посылаю Вам, уважаемый господин Председатель, свои самые искренние поздравления в связи с великим успехом советской науки, выразившимся в запуске человека в космос и возвращении его на Землю. Этот успех является для человечества поистине чудесным достижением, за которое наука всего мира - и особенно советская наука - заслуживает самого высокого признания. Эта победа человека над природой должна заставить людей все больше думать о том, насколько глупо помышлять о войнах на нашей маленькой планете Земле. Поэтому я считаю этот успех великим триумфом для дела мира.

С уважением и добрыми

пожеланиями,

Джавахарлал Неру

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 47. Д. 299. Л. 89.

Подготовили Ольга Чагадаева, кандидат исторических наук; Никита Пивоваров, кандидат исторических наук