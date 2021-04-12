ПСБ повторно запускает промо-вклад "Годовой бонус" и увеличивает максимальную доходность на 0,25 п.п. - до 5,35%. Предложение действует с 15 по 24 апреля 2021 года и доступно для всех клиентов, размещающих новые средства в банке. Открыть вклад можно в любом офисе ПСБ.

Минимальная сумма вклада "Годовой бонус" - 1 млн рублей, он открывается на срок 397 или 732 дня по ставке от 5% до 5,35% годовых (в зависимости от суммы и срока). Вклад можно пополнять на любую сумму в течение первых 30 дней с даты открытия, расходные операции не предусмотрены.

"В марте мы уже запускали промо-вклад "Годовой бонус", и предложение пользовалось популярностью у клиентов. Весной сберегательная активность россиян возрастает - многие компании выплачивают бонусы, и сотрудники выбирают наиболее выгодные варианты размещения средств. Учитывая высокий интерес клиентов к вкладу, мы приняли решение повторно запустить его, сделав условия еще более выгодными", - отметила руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"