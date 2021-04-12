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12.04.2021 14:49
Рубрика: Общество

Космический диктант на ВДНХ в Москве написали 210 человек

Текст: Ирина Огилько
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В минувшее воскресенье состоялся первый Всероссийский космический диктант, который провел центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в партнерстве с госкорпорацией "Роскосмос" и Mail.ru Group. В Космическом диктанте на Выставке участвовали 210 человек, а прямую трансляцию этой акции посмотрели более 500 тысяч человек, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Отмечается, что вопросы были сложные, но отвечающим на них разрешалось пользоваться интернетом. Один из вопросов прозвучал прямо с орбиты Земли - его задали члены экипажа Международной космической станции.

К прямой трансляции из центра подключились и другие площадки, организованные в разных регионах России. Среди них - космодромы Байконур и Восточный, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном Городке, музеи и планетарии Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода, библиотеках, школах и университетах Саратова, Нальчика, Калининграда, Томска и других городов страны.

Участвовать могли все желающие в возрасте от 12 лет. Ведущим был летчик-космонавт, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация", автор диктанта Федор Юрчихин. Трансляцию диктанта в социальной сети "ВКонтакте" посмотрели более 500 тысяч человек.

По итогам выберут сто победителей. Критериями для отбора станут - количество правильных ответов и время отправки анкеты. При равенстве баллов преимущество будет у тех, чьи анкеты были получены раньше. Победители получат от госкорпорации "Роскосмос" ценные призы и возможность посетить главные космические предприятия нашей страны. Кроме того, трем лучшим участникам диктанта в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ будут вручены наручные часы космической тематики торговой марки "Штурманские", одни из которых являются точной копией часов, которые были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете. Итоги первого Всероссийского космического диктанта подведут 25 апреля.

Напомним, что центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ провел Космический диктант уже третий раз. Первый состоялся в центре "Космонавтика и авиация" 12 апреля 2019 года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. В этом году Космический диктант впервые получил статус всероссийского.

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