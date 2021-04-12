Московские УЗИ-специалисты начнут заполнять протоколы голосом

В 6 московских поликлиниках завершился пилотный проект: с осени 2020 года врачи УЗИ тестировали голосовой ввод протоколов. Технология позволяет надиктовывать описание исследования и не терять время на ввод информации вручную. В ближайшем будущем возможность использования системы появится у врачей УЗИ в других московских поликлиниках, а также в стационарах. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"В 2019 году благодаря единой цифровой платформе здравоохранения мы внедрили технологию голосового ввода заключений в работу московских рентгенологов. Цифровой помощник автоматически расшифровывает произнесенные слова, переводит их в текстовый формат и вставляет в шаблон протокола. После того, как рентгенологи начали успешно им пользоваться, мы приняли решение протестировать сервис в работе других специалистов. В пилоте принимали активное участие врачи ультразвуковой диагностики из 6 городских поликлиник. В ближайшем будущем возможность использования системы появится у врачей УЗИ других московских поликлиник и стационаров".

На освоение нового инструмента у врачей уходит всего несколько дней, а его постоянное использование позволяет существенно сократить время на бумажную работу и уделять больше внимания исследованиям: тесты показывают, что врачи, использующие голосовой ввод, тратят на заполнение протокола в среднем на 20% меньше времени.

Голосовой помощник создан на базе искусственного интеллекта и может постоянно дообучаться: пополнять словарь сложными и редкими медицинскими терминами, подстраиваться под особенности произношения разных врачей, охватывать новые диагностические и лечебные задачи.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Сервисы на основе искусственного интеллекта интегрированы также и в Единый радиологический информационный сервис и применяются в радиологии.