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12.04.2021 07:09
Рубрика: Общество

В Дубне наградили победителей конкурса молодых инженеров

Текст: Мария Набиркина
Как подготовить студента-целевика, чтобы работодатель был доволен? Сегодня в компаниях, которые платят за студентов по договорам о целевом обучении, часто говорят: выпускникам вузов не хватает знаний. Дело в том, что знакомство кандидата на целевое обучение с предприятием-партнером происходит лишь когда старшеклассник накануне выпуска из школы приходит на собеседование. И часто школьник при этом не совсем уверен, что ему захочется работать по финансируемой компанией вузовской специальности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решением проблемы занялись в Дубне. Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) совместно с компаниями особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" провели конкурс молодежных научно-технических проектов. Участвовали школьники 7-17 лет, а также студенты, аспиранты, молодые ученые и инженеров в возрасте до 25 лет. Пять категорий: IT-технологии, биомедицинские технологии, новые материалы, сложные технические системы и ядерно-физические технологии. Победителям - стажировка или практика в научно-производственной компании особой экономической зоны и в ОИЯИ.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как рассказали организаторы конкурса, его идея возникла спонтанно. Но даже без специальной подготовки за месяц сбора заявок в маленькой Дубне с четырьмя тысячами школьников и четырьмя тысячами студентов-очников набралось 35 полноценных научно-технических проектов - 15 школьных и 20 студенческих. И все они оказались по-настоящему интересными.

Предполагалось, что в каждом тематическом направлении будет один проект-победитель. Так и вышло. Везде, кроме категории "IT-технологии". Там победили сразу три проекта одного участника - 24-летнего преподавателя Госуниверситета "Дубна" Льва Теряева: "Виртуальный образовательный конструктор "Таблица Менделеева", "Универсальная беспилотная колесная платформа с возможностью удаленного управления с применением технологий виртуальной реальности" и "Учебный тренажер с применением технологий виртуальной реальности по управлению сельскохозяйственной техникой".

Среди айтишников членов жюри поразила команда братьев - Ивана и Александра Козленко. Иван - девятиклассник дубненского лицея №6 - создал смарт-очки и стал победителем конкурса в категории школьных проектов. А его десятилетний брат Саша хоть и не выиграл конкурс, но громко заявил о себе сразу двумя самостоятельными проектами: викториной "Кот-путешественник" в компьютерной среде Scratch и командным терминалом на языке Python.

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Вообще, члены жюри конкурса удивлялись то и дело. Чего только стоит проект 13-летнего школьника: обзор экспериментальных методов исследования спиновых характеристик элементарных частиц. Согласитесь, сложнейшая область совсем не детского знания. В итоге некоторые компании-резиденты ОЭЗ "Дубна" решили пригласить отдельных конкурсантов к себе на практику прямо сейчас.

А конкурс молодежных научно-технических проектов решено сделать ежегодным, обновив правила. Теперь темы проектов по всем пяти технологическим направлениям будут предлагать школьникам и студентам предприятия и организации Дубны. Уже в середине мая эти темы раздадут по всем школам Дубны и соседних с нею городов, а также на профильные кафедры Госуниверситета "Дубна". На выполнение проекта ребятам дают достаточно времени: все лето и всю осень. Сбор готовых работ начнется в ноябре. А в декабре жюри выберет победителей.

Польза будет для всех: за несколько месяцев авторы проектов смогут глубоко разобраться в технологиях, которые используют компании-организаторы конкурса. А компании получат возможность посмотреть на своих потенциальных сотрудников в деле и оценить их по достоинству.

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