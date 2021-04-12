В Москве снизился уровень шума

Уровень шума в Москве за последние 10 лет снизился на 10-20 децибел. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Уровень шума в общем за последние 10 лет снизился в различных районах от 10 до 20 децибел, что довольно серьезный показатель. Количество эпизодов превышения шума, в том числе на строительных работах в ночное время, по сравнению с 2010 годом уменьшилось в десятки раз, - сказал Кульбачевский. По словам чиновника, снизилось в три раза количество выбросов вредных веществ от автотранспорта. Так, если в 2010 году автотранспорт выделял около 1 млн тонн вредных веществ в атмосферу, в 2020 году - 320 тыс. тонн.

Но, это не предел, до 2030 года в столице намечено сократить на 10 процентов количество территорий города, входящих в зону шумового дискомфорта. Снизить еще на 5-10 дБА максимальных уровней шума на линии общественной и жилой застройки от уровня 2016 года. И на 30 процентов (от показателей 2016 года) снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха на территориях вблизи автотрасс.