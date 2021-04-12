Воронежец задушил напавшую на него бешеную волчицу

У волчицы, напавшей на жителя воронежского райцентра Борисоглебск, подтверждено бешенство.

Инцидент произошел вечером 9 апреля на окраине города. Муж с женой вышли на прогулку и заметили приближающегося зверя.

- Жена подумала, что это собака, мужчина сразу понял - волк. И, когда животное напало на него и укусило за ногу, поступил правильно: прижал к земле и задушил. Он большой молодец, - рассказали РИА Новости в районной станции по борьбе с болезнями животных.

У мужчины травма ноги, также ему предстоит курс антирабической вакцинации. "Ничего страшного", - считают ветеринары. На станции отметили, что это первый случай бешенства волка как минимум с 1987 года