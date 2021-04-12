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12.04.2021 12:05

Фермеры ДФО закупили на 20% больше краснодарских комбайнов CLAAS

В 2021 году краснодарский завод "КЛААС" готовится отправить в Дальневосточный федеральный округ на 20 процентов больше комбайнов TUCANO, чем год назад.
Фото: Компания CLAAS Фото: Компания CLAAS
Фото: Компания CLAAS

Количество зерноуборочных комбайнов TUCANO на российских полях с каждым годом становится все больше. Среди лидеров по темпам роста - Дальневосточный федеральный округ. Технику, готовую с первых минут выйти на уборку урожая, сюда привозят прямо с конвейера краснодарского завода "КЛААС". Фермеры ценят ее, главным образом, за сочетание производительности, надежности и экономичности.

Сегодня комбайны TUCANO выпускают на краснодарском заводе "КЛААС", где налажено производство полного цикла. Оно начинается буквально от листа металла и завершается готовой к работе машиной.

На предприятии применяются современные технологии, некоторые уникальны в своем роде. Так, листы стали кроят с помощью лазерной резки с точностью до 0,1 мм. Объемные детали сложной геометрии сгибают в роботизированном комплексе. А сварка осуществляется современными методами и аппаратами, в том числе и сварочными роботами.

Уникален и процесс окрашивания. На первом этапе готовые компоненты проходят через поэтапный процесс катафорезного окрашивания в 13 ваннах. Специальная технология нанесения антикоррозийного покрытия обеспечивает максимальную стойкость к износу при толщине слоя меньше человеческого волоса. Последующий этап окрашивания происходит при помощи электростатически заряженного порошка. Благодаря этой технологии расход краски значительно снижается. В целом "зеленые технологии" цеха окраски позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду.

На заводе установлена уникальная система потолочных конвейеров протяженностью более двух километров. Она связывает металлообработку, окраску и сборку, а также обеспечивает логистику компонентов из цеха в цех.

При максимальной загрузке здесь собирают в среднем один комбайн в час. Во время монтажа рабочие устанавливают более четырех тысяч деталей. Поэтому важную роль играет логистика. Пока на основной линии изготовляют корпус, на дополнительных, соединенных с ней по бокам, монтируют крупные узлы и механизмы. И в нужное время они подаются на основную линию.

Так лист металла превращается в полностью готовый к уборке урожая комбайн. После финального контроля качества он отправляется к заказчику.

Качество продукции проверяется на соответствие высоким стандартам CLAAS. Краснодарский завод не только не отстает, но и задает планку: второй год подряд его признают лучшим во всем концерне CLAAS. И третий год он занимает первое место по показателям качества выпускаемой продукции. При всей своей мощи предприятие остается гибким.

"Несмотря на то, что завод - это в первую очередь производство, мы всегда находимся в прямом диалоге с аграриями, - говорит генеральный директор завода "КЛААС" Ральф Бендиш. - У нас есть группа техподдержки, которая регулярно выезжает в поля, встречается с клиентами. Мы стараемся учитывать их пожелания. Нам важно, чтобы машина, только сошедшая с конвейера, уже могла выйти в поле - при любых условиях - и начать работу. Нужно предусмотреть все детали, все мелочи. Например, топливо. Зная, что наши комбайны могут работать на Дальнем Востоке, еще в Краснодаре заливаем в них зимнее топливо, хоть это и дороже. Мы знаем: в зонах рискованного земледелия велика вероятность, что топливо замерзнет. И тогда машина может встать, а это потеря времени. Этого нельзя допустить".

Сейчас на заводе проходит очередной этап модернизации. Он направлен как на увеличение выпуска комбайнов TUCANO, так и на совершенствование самой машины, на повышение качества всей продукции предприятия.

"Главная задача - сделать так, чтобы аграрии из разных, даже самых удаленных районов нашей большой страны, могли получить мощные комбайны TUCANO, готовые к работе в разных условиях с высокой прибыльностью для предприятия и низкими потерями. Мы продаем не только технику, мы предлагаем современные технологии для аграрного бизнеса", - заключает Ральф Бендиш.

Пресс-релиз предоставлен компанией CLAAS

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