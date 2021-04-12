На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 километра

В понедельник утром находящийся на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 4,5 километра над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Сахалинской области.

Шлейф от выброса распространился в северо-восточном направлении.

Слабый пеплопад замечен в ближайшем к вулкану населенном пункте - городе Северо-Курильске. Превышения предельно допустимой концентрации по вулканическим газам не зафиксировано.

Угрозы для населения города нет, звонков и жалоб не поступало. Но авиаполеты вблизи вулкана не рекомендуются.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Высота исполина 1156 метров. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Рекордный - шесть километров - произошел 31 августа 2018 года.