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12.04.2021 12:11
Рубрика: Общество

В День космонавтики внук Гагарина получил журнал "Родина"

Текст: Дина Непомнящая
Юрий Кондратчик. Фото: Дина Непомнящая Юрий Кондратчик. Фото: Дина Непомнящая
Юрий Кондратчик. Фото: Дина Непомнящая

В День 60-летия первого полета человека в космос, редакция "Российской газеты" поздравила с Днем космонавтики внука Юрия Гагарина - генерального директора АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрия Кондратчика. Ему вручили номер журнала "Родина", посвященный юбилейной дате.

В журнале был опубликован материал, посвященный Юрию Кондратчику. В одном из экземпляров журнала Юрий Константинович оставил автограф на память редакции с пожеланием "успехов и процветания".

Юрий Кондратчик пожелал успехов и процветания "Российской газете". Фото: Дина Непомнящая

В этот же день в терминале аэропорта открылись сразу две фотовыставки, посвященные Дню космонавтики. Одна об освоении космоса, другая - о личности Юрия Гагарина.

Фото: roscosmos.ru
Космонавты с МКС поздравили жителей Земли с 60-летием полета в космос

Выставочный проект "Первые среди первых" рассказывает о первом полете человека в космос, запуске орбитальной станции "Салют", первом международном полете и других ключевых событиях в истории космонавтики. Это экспозиция Объединенного мемориального музея имени Ю.А. Гагарина, который находится на родине первого космонавта в Смоленской области. Выставка одновременно представлена в самом музее и в Хабаровске.

Второй проект под название "Знаете, каким он парнем был" объединил почти 50 фотографий, демонстрирующих историю жизни первого космонавта. Годы учебы в Оренбургском военном летном училище, первый полет на Як-18, снимки из семейного архива. Есть в экспозиции и фото, сделанное во время третьего приезда Гагарина в Хабаровск.

Фотовыставка "Знаете, каким он парнем был". Фото: Дина Непомнящая

В открытии выставки принял участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Юрий Кондратчик провел для него экскурсию по экспозиции и рассказал историю жизни своего знаменитого деда, запечатленную на снимках.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос

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