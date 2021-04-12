Прокуратура проверит информацию о дефиците сахара в Красноярском крае

Красноярская прокуратура дала поручение городским и районным структурам ведомства усилить надзор за исполнением законодательства о торговле. Проверяется информация о недостатке сахара в магазинах Красноярского края.

Если сведения о дефиците и нарушениях законодательства подтвердятся, будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование, сообщает сегодня,12 апреля, пресс-служба краевой прокуратуры.

В надзорном ведомстве добавили: сообщать о нарушениях в сфере торговли можно напрямую сотрудникам прокуратуры.