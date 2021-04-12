В Красноярском крае мужчина застрелил одомашенного лося

В Красноярском крае в убийстве одомашненного лося заподозрили рецидивиста. Преступление было совершено накануне на территории поселка Артюгино Богучанского района, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным правоохранителей, местный житель выпустил за пределы двора годовалого лося по кличке Май. Как пояснили в полиции, некогда новорожденное животное забрело в поселок, где мужчина подобрал его, забрал домой и вырастил. Попытки вернуть копытное в природу заканчивались его возвращением к человеку.

Во время вчерашнего выгула лося к нему подъехал КамАЗ, и водитель - ранее судимый 34-летний мужчина - через окно грузовика дважды выстрелил в безопасное одомашненное животное из ружья. Позже стрелявший рассказал полицейским, что намеревался забрать тушу "для употребления в пищу".

Изъято незарегистрированное ружье и патроны. Его происхождение выясняют стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.