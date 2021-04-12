В Красноярском крае школьница утонула в бассейне мини-отеля

В поселке Шушенское Красноярского края восьмилетняя девочка погибла, купаясь в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, 20 учеников школы № 16 Минусинска приехали в мини-отель "Аква-центр Енисей". Учеников второго класса сопровождали педагог и один из родителей. Во время купания в бассейне мини-отеля восьмилетняя школьница "резко ушла на дно". Девочка захлебнулась.

Сыщики выясняют обстоятельства ЧП. Кроме того, им предстоит дать оценку действиям ответственных за безопасность в бассейне.