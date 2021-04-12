В Сибири главу школьного комбината питания обвинили в краже 3 млн

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу руководителя муниципального предприятия Красноярска "Школьный комбинат питания". Речь идет растрату крупной суммы, рассказали сегодня, 12 апреля, в надзорном ведомстве.

По данным следствия, женщина вносила в бухгалтерские документы недостоверные сведения. Указывалась, в частности, завышенная стоимость продуктов для обедов школьников столицы региона. Благодаря этим действиям руководитель похитила деньги предприятия - более 3 миллионов рублей. Средства она перечислила на счета подконтрольных ей организаций.

Имущество обвиняемой арестовано. В ближайшее время уголовное дело передадут в Центральный районный суд Красноярска.