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12.04.2021 08:21
Рубрика: Происшествия

В Сибири главу школьного комбината питания обвинили в краже 3 млн

Текст: Дмитрий Машуков

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу руководителя муниципального предприятия Красноярска "Школьный комбинат питания". Речь идет растрату крупной суммы, рассказали сегодня, 12 апреля, в надзорном ведомстве.

В красноярской "Школе космонавтики" произошло массовое отравление

По данным следствия, женщина вносила в бухгалтерские документы недостоверные сведения. Указывалась, в частности, завышенная стоимость продуктов для обедов школьников столицы региона. Благодаря этим действиям руководитель похитила деньги предприятия - более 3 миллионов рублей. Средства она перечислила на счета подконтрольных ей организаций.

Имущество обвиняемой арестовано. В ближайшее время уголовное дело передадут в Центральный районный суд Красноярска.

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