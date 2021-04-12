Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.04.2021,  
09:37
Текст:  Николай Грищенко

На Каспии комплекс "Бал" поразил десантную эскадру "противника"

Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

В Дагестане противокорабельный комплекс "Бал" отработал уничтожение судов десантной эскадры условного противника.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Российские бомбардировщики Су-34 получили новые комплексы разведки

В маневрах принимали участие подразделение морской пехоты. Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, учения для частей береговой обороны начались с марша в позиционный район.

"Расчеты стартовых батарей комплекса "Бал" произвели перезагрузку ракет на транспортно-заряжающие машины. Затем был развернут самоходный командный пункт управления "Минерал" на началось боевое слежение за надводной обстановкой в Каспийском море", - рассказали в пресс-службе ЮВО.

При отработке задач по предназначению был обнаружен отряд десантных кораблей условного противника. Цели были поражены электронным пуском ракет с двух пусковых установок. Ракетчики также обеспечили поддержку артиллерийских батарей морской пехоты и противодесантную оборону побережья.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Минобороны РФ
Египет заинтересовался белорусскими РСЗО и зенитными комплексами 09:52
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил новой пушкой невидимую цель 08.04.2021
Новую подлодку "Магадан" готовят к испытаниям 06.04.2021
учения
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Пилота ВВС США с нашивкой ВКС России назвали "предателем" 11.04.2021
"Красуха" ослепила над Черным морем ударные дроны условного противника 05.04.2021
Работу СВЧ-пушки РВСН показали на видео 04.04.2021
береговая оборона
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии 16.03.2021
"Бастионы" поразили корабли условного противника под Калининградом 10.02.2021