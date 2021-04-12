На Ставрополье экс-чиновника осудили на 8,5 года колонии за взятку

В Ставропольском крае бывшего заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа приговорили к 8,5 года колонии за взяточничество. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Как установил суд, осужденный договорился с представителем строительный компании, что тот передаст чиновнику 6,9 миллиона рублей. За эти деньги замглавы пообещал, что примет строительные работы по муниципальному контракту реконструкции здания детского сада в ауле Новкус-Артезиан.

Когда представитель фирмы в рамках оперативно-розыскного мероприятия передал чиновнику первую часть взятки в размере трех миллионов рублей, его задержали правоохранители.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил экс-замглавы к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.