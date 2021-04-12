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12.04.2021 20:56
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье нашли тело второго мужчины под завалами склада

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Спасатели обнаружили тело второго мужчины, который оказался по завалами рухнувшего склада. Об этом заявили "РГ" в управлении МЧС России по региону.

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Напомним, ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Нежинском на улице Тепличной недалеко от Кисловодска. Там обвалился склад, который уже не использовался. Тем не менее, под завалами оказались два человека. Один из них погиб сразу же после обрушение постройки. Второго спасатели пытались достать из-под обломков, но спасти его не удалось.

- В 19.25 аварийно-спасательные работы завершены, тело второго погибшего извлечено из-под завалов, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как заявили в региональном следственном управлении СК РФ, трое мужчин участвовали в разборе старой постройки, когда она обвалилась. Одному из них удалось выбраться самостоятельно. Двое других скончались.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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