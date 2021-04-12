СКФУ и платформа "Россия - страна возможностей" будут сотрудничать

На всероссийском проектном семинаре "На одной волне с университетами", который проходит в Сочи, президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Северо-Кавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве.

Проектный семинар посвящен сотрудничеству с вузами в рамках проектов АНО "Россия - страна возможностей", повышению эффективности совместной работы платформы с российскими вузами, а также разработке и внедрению в университеты "Центров компетенций". В мероприятии принимают участие ректоры и представители 86 российских университетов, еще 89 подключились к мероприятию дистанционно.

- В проектном семинаре участвуют 175 вузов, и это немаловажно, потому что и у них, и у платформы "Россия - страна возможностей" общая цель - мы заинтересованы в том, чтобы наша студенческая аудитория, молодежь, могла получить максимальную пользу от обучения и найти свое место в жизни. Сегодня мы подписали соглашения о партнерстве с 36 вузами России. Это лишь первый шаг к тому, чтобы мы стали одной командой и работали еще более эффективно. Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать весь свой потенциал, - прокомментировал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии позволит добиться сразу нескольких целей. Во-первых, выстроить единообразный подход к организации личностной и профессиональной диагностики участников конкурсов и проектов АНО "Россия - страна возможностей" в российских вузах. Во-вторых, обеспечить поддержку карьерного сопровождения участников конкурсов и проектов. В-третьих, обеспечить развитие практико-ориентированного образования, направленного на формирование деловых компетенций у студентов. В-четвертых, реализовать концепцию единой точки входа проектов АНО "Россия - страна возможностей" в российских университетах.

Также соглашение поможет выстраивать траектории развития молодых россиян еще со школьной скамьи и до выхода на рынок труда. И, наконец, создать и укрепить социальные лифты для талантливых и перспективных участников конкурсов и проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

- Северо-Кавказский федеральный университет с готовностью поддерживает проекты АНО "Россия - страна возможностей", так как они отвечают целям и задачам федерального университета: выявление лидеров и подготовка конкурентоспособных кадров для экономики макрорегиона, - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

СКФУ уже включен в реализацию нескольких проектов президентской платформы: это студенческая олимпиада "Я - профессионал", фестиваль "Российская студенческая весна", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года", движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), международный инженерный чемпионат CASE-IN, конкурс "Цифровой прорыв" и другие. Линейка совместных проектов будет расширяться.

На проектном семинаре в течение двух дней представители российских вузов будут обсуждать совместную работу с АНО "Россия - страна возможностей" по повышению эффективности и новым формам выявления и поддержки талантов, а также развитию социальных лифтов для молодых участников проектов платформы. Также на повестке сотрудничество с университетами в рамках двух направлений: "Центров компетенций" и трека развития на цифровой платформе "Россия - страна возможностей".

Данные проекты были выбраны не случайно, ведь работодатели часто отмечают, что российские вузы дают хорошие базовые знания по предметным областям, но на выходе выпускникам не хватает как раз востребованных сегодня управленческих и деловых компетенций (soft skills). АНО "Россия - страна возможностей" имеет богатый опыт оценки таких компетенций (в проектах и конкурсах платформы приняли участие свыше пяти миллионов человек), обладает большим набором инструментов оценки и диагностики, а также опытом построения образовательных траекторий по развитию компетенций. Именно поэтому платформа совместно с ведущими университетами запускает проект создания "Центров компетенций" на базе российских университетов.

- До конца текущего года мы планируем открыть не менее 20 центров на базе ведущих российских университетов. В них мы создадим процедуру оценки и построения профилей управленческих и деловых компетенцией для десятков тысяч студентов, которые обратятся в такие центры, - прокомментировал руководитель департамента оценки и методологии АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля.

"Центры компетенций" будут реализовывать лучшие практики оценки ведущих проектов платформы (в том числе конкурса "Лидеры России") и различные проекты индивидуализации обучения. Студенты смогут пройти тестирование по оценке своих компетенций в лидерских и управленческих областях, получить рекомендации по их улучшению и развитию, а также индивидуальный "маршрут" образовательной траектории, который будет разработан совместно с вузами. По итогам прохождения индивидуальных образовательных программ студенты смогут получить соответствующие документы, которые будут приниматься работодателями. В рамках проектного семинара ректоры вузов, представители ведущих российских компаний и эксперты обсудят все детали запуска этого проекта.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом