Петербургскую гимназию оштрафовали за вспышку кишечной инфекции

Гимназии № 642 "Земля и Вселенная" Василеостровского района Северной столицы присужден штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, в результате чего пострадали дети. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

ЧП произошло 2 апреля, когда среди учащихся было зарегистрировано более 15 случаев острой кишечной инфекции. Дети жаловались на боли в животе, тошноту, повышение температуры, расстройство стула. По данным Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге, было госпитализировано трое детей, в тот же день их выписали на амбулаторное лечение.

Были исследованы пробы воздуха, в двух из них обнаружен ротавирус.

Во время расследования было установлено, что в гимназии проводились работы по замене аварийного участка трубы системы холодного водоснабжения. Однако гимназия не сообщила в Роспотребнадзор в течение двух часов об аварии, не провела дезинфекцию и другие санитарные мероприятия с последующим контролем качества воды.

Районный суд привлек гимназию к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).