В Калининграде сняли с самолета пьяную авиадебоширку

В аэропорту Храброво транспортная полиция задержала нетрезвую пассажирку самолета Калининград - Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.

36-летняя женщина ходила по салону во время движения авиалайнера по взлетной полосе, не реагировала на замечания бортпроводников и командира воздушного судна. К борту вызвали наряд полиции. Дебоширку сняли с рейса и проводили в дежурную часть.

От прохождения медицинского освидетельствования калининградка отказалась. Возбуждено административное дело по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения".