В Петербурге подросток украл пистолеты и муляж гранаты

В Петербурге за кражу оружия задержан 15-летний подросток. Инцидент произошел в Красносельском районе города, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Школьник позвонил в квартиру своей 13-летней знакомой, отец которой работает охранником, и, применив к ней силу, вынес три пневматических пистолета с глушителем и муляж гранаты.

Угрожая девочке пистолетом, подросток потребовал от нее сумку, в которую и сложил оружие. После этого он скрылся с места преступления. О краже в полицию сообщил отец школьницы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".