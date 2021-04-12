В России разработан ныряющий патрульный корабль

Петербургское ЦКБ "Рубин" представило проект погружаемого патрульного корабля "Страж". Разработка сочетает достоинства субмарины и надводного корабля, считают создатели "Стража".

Внешне разработка напоминает дизель-электрическую субмарину проекта 613 - самую массовую советскую подлодку, хорошо продававшуюся за рубежом, пишет FlotProm. Погружаемый корабль имеет схожие параметры: длина 60-70 метров в зависимости от комплектации, водоизмещение порядка 1000 тонн, экипаж до 42 человек, включая досмотровую группу.

"Страж" может оснащаться шлюпками для досмотровых групп, торпедами, небольшими управляемыми ракетами и малокалиберными артустановками, а также беспилотниками с возможностью их запуска без выхода людей на палубу.

Новая разработка "Рубина" рассчитана на иностранных заказчиков. Патрульные корабли недороги, что делает их покупку возможной для стран с небольшим бюджетом. Она окупается за счет борьбы с браконьерством, контрабандой и другими экономическими правонарушениями. "Страж" многофункционален и может также использоваться как исследовательское судно.

ЦКБ "Рубин" - один из ведущих российских разработчиков подводных лодок. Здесь были созданы субмарины 613 проекта, знаменитая атомная "Акула" и современная АПЛ типа "Борей".