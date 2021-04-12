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12.04.2021 14:25
Рубрика: Общество

В Северодвинске юные туристы устроили заплыв на байдарках по луже

Текст: Марина Ледяева (Архангелькая область)

В городе Северодвинске Архангельской области воспитанники детско-юношеского центра устроили заплыв на байдарках по большой луже.

В Барнаул из Португалии доставили лодки для Кубка мира по гребле

Как сообщает РИА Новости, таким образом дети под руководством педагога Олега Давыденко открыли сезон водного туризма.

Разлив на детской площадке возле ДЮЦа образуется каждую весну, но только в этом году преподавателю пришла идея использовать лужу с пользой, пока водоемы побольше еще не освободились ото льда.

Снимки, на которых дети в шлемах и жилетах осваивают искусство гребли на байдарках между подтопленными каруселями и горками, быстро распространились по социальным сетям. Пользователи отмечают находчивость авторов идеи.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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