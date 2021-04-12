В Сыктывкаре 16 лет получил стрелявший в полицейского мужчина

В Сыктывкаре вынесли приговор жителю города, который пытался стрелять в сотрудника отделения полиции. Спасла его только осечка заряженного пистолета ТТ, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета Республики Коми.

ЧП произошло в ноябре 2019 года. В отдел полиции по Сыктывдинскому району доставили 35-летнего гражданина, на которого написала заявление мать его бывшей жены. Она пожаловалась на конфликты и угрозы.

При проведении личного досмотра в рюкзаке мужчины обнаружили штык-нож к автомату Калашникова, являющийся холодным оружием. Находясь в комнате для административно-задержанных, житель Сыктывкара неожиданно выхватил из сумочки пистолет ТТ, привел его в боевую готовность, направил на сотрудника полиции и нажал на спусковой крючок.

Выстрела не последовало. Тогда мужчина попытался установить затвор в исходное состояние, но его обезоружили сотрудники полиции. В квартире обвиняемого в ходе обыска нашли 42 кустарных патрона, кроме 22-х, изъятых в полиции.

В его отношении возбудили уголовное дело по нескольким статьям - оскорблении представителей власти и применении в отношении одного из них насилия, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, реабилитация нацизма.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшийся срок он проведет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.