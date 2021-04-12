"Вертолеты России" отремонтируют бразильские Ми-35М

Ударно-транспортные вертолеты Ми-35М Военно-воздушных сил Бразилии получат новые ремонтно-групповые комплекты из России. Часть агрегатов пройдет комплексное обслуживание на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России", ремонт будет осуществлен на базе сервисного центра компании IAS, созданного в рамках офсетных обязательств российской стороны по контракту на поставку 12 вертолетов Ми-35М в Бразилию.

Напомним, что в южноамериканской стране вертолеты Ми-35М получили локальное обозначение AH-2 Sabre. По мнению командира 8-й эскадрильи ВВС Бразилии майора Ромуло Амарала, российские машины имеют высокую надежность и готовы выполнять задачи по предназначению в сложных климатических условиях Амазонии.

"Амазонский регион позволяет винтокрылой машине максимально проявить свою универсальность, благодаря тому, что ей не требуется подготовленная ВПП - она может садиться на любую твердую поверхность, в удаленных районах, при минимуме наземной инфраструктуры и независимо от метеоусловий, обеспечивая постоянное боевое прикрытие", - заявил Ромуло Амарал.

Вертолеты Ми-35М активно применялись для прикрытия важных объектов на конференции "Рио+20", Кубке конфедераций в 2013 году, на чемпионате мира по футболу в 2014 году и военно-патрульной операции по охране границ "Operação Ostium" в 2017 году.

Ми-35М способен помимо эффективного решения огневых задач осуществлять перевозку до восьми солдат с вооружением. Внутри кабины можно перевозить до 1500 килограммов груза, а также до 2400 килограммов на внешней подвеске. Вертолет отличают значительные высотные характеристики с возможностью выполнения взлетов и посадок на бетонированных и грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 метров над уровнем моря.

Машины данной модификации поставляются в разные страны мира, в том числе в Сербию. Сейчас на смену Ми-35М в Ростове-на-Дону разработали новую модель вертолета Ми-35П "Феникс", которая имеет улучшенные тактико-технические характеристики.