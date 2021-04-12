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12.04.2021 10:13
Рубрика: Общество

Роскартография показала, как "звучит" рельеф тел Солнечной системы

Текст: Василий Кошкин

Цифровые модели рельефа небесных тел Солнечной системы в России переложили на музыку. В проекте участвовали Роскартография, Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий (КЛИВТ) Московского государственного университета геодезии и картографии, композитор Михаил Мищенко и коллективы "Космонавтика" и "Бейт".

Фото: Ситников Николай/ТАСС
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Ранее ученые создали цифровые модели рельефа Меркурия, Луны, Марса и его спутника Фобоса, а также нескольких спутников Юпитера и Сатурна. Для этого использовались космические снимки планет или спутников, которые обработали на специальном ПО.

Для создания музыки Меркурия, которая получила название "Приближенный Солнца", был выбран кратер Рахманинов, рельеф которого сформирован по снимкам космического аппарата Messenger. На Луне ученые взяли за основу кратер Богуславский. Именно там предполагалась посадка российской автоматической межпланетной станции "Луна-25". Трек получил название "Лунная соната", сообщает РИА Новости.

Общество Космос РГ-Видео

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