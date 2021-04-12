Самые драматичные минуты ждали "Кедра" при возвращении на Землю

После выключения тормозной двигательной установки (ТДУ) должно было произойти отделение спускаемого аппарата от приборного отсека. Но не произошло!

Разделение состоялось только через 10 минут после расчетного.

Из послеполетного доклада Юрия Гагарина:

"...Я поставил ноги к иллюминатору, но не закрыл шторки. Мне было интересно самому, что происходит. Я ждал разделения. Я знал, что по расчету это должно произойти через 10-12 секунд после выключения ТДУ (тормозной двигательной установки). По моим ощущениям, времени прошло больше, но разделения нет. На приборе "Спуск-1" не гаснет. "Приготовиться к катапультированию" - не загорается. Разделение не происходит.

...Я решил, что тут не все в порядке. Засек по часам время. Прошло минуты две, а разделения нет. Доложил по КА-каналу, что ТДУ сработала нормально. Прикинул, что все-таки сяду нормально, так как тысяч шесть километров есть до Советского Союза, да Советский Союз - тысяч 8 километров. Значит, до Дальнего Востока где-нибудь сяду. Шум не стал поднимать. По телефону доложил, что разделение не произошло. Я рассудил, что обстановка не аварийная. Ключом передал: "В.Н." - все нормально. Через "Взор" заметил северный берег Африки. Средиземное море все было четко видно.

Разделение произошло в 10 часов 35 минут, а не в 10 часов 25 минут, как я ожидал, т.е. приблизительно через 10 минут после конца работы тормозной установки".

Комментарий академика Бориса Чертока

Академик Борис Черток. Фото: РИА Новости

В своих воспоминаниях "Ракеты и люди" академик Борис Евсеевич Черток писал, что при сходе "Востока" с орбиты его тормозной двигатель выключился раньше времени, выдав импульс на 4 метра в секунду меньше необходимого. Впоследствии удалось установить, что двигатель прекратил работу из-за преждевременного прекращения подачи горючего в камеру сгорания. После этого корабль начал вращаться вокруг своих осей, по оценке Гагарина, со скоростью около 30 градусов в секунду. Системы успокоения возмущений на "Востоке" еще не было. В результате отделение спускаемого аппарата от приборного отсека произошло не по штатной программе, а по запасной, на высоте около 110 км - по показаниям температурных датчиков и намного позже намеченного времени.

Космонавт при этом испытывал сильные перегрузки:

- По моим ощущениям перегрузка была за 10g. Был такой момент, примерно секунды 2-3, когда у меня начали "расплываться" показания на приборах. В глазах стало немного сереть, - отчитывался потом Юрий Гагарин. - Но поднапрягся - все нормально, все на своих местах.

Можно только представить, что пережил в эти десять минут Юрий Алексеевич. Об этом он не рассказывал никогда.