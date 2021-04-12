Постановление правительства Саратовской области от 12 апреля 2021 года № 244-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 12 апреля 2021 года № 19 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет - с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года включительно, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года, с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года, с 5 октября 2020 года по 12 октября 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Руководителям организаций, предприятий, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 13 октября 2020 года по 18 октября 2020 года, с 19 октября 2020 года по 26 октября 2020 года, с 27 октября 2020 года по 9 ноября 2020 года, с 10 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года, с 24 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 года, с 8 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года, с 22 декабря 2020 года по 4 января 2021 года, с 5 января 2021 года по 18 января 2021 года, с 19 января 2021 года по 1 февраля 2021 года, со 2 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года, с 16 февраля 2021 года по 1 марта 2021 года, со 2 марта 2021 года по 15 марта 2021 года, с 16 марта 2021 года по 29 марта 2021 года, с 30 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года, с 13 апреля 2021 года по 26 апреля 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







