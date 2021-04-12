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12.04.2021,  
13:35
Текст:  Олег Корякин

Сброс глубинных бомб самолетами Ил-38 показали на видео

Учебное бомбометание противолодочных самолетов Ил-38 показали на видео.

Минобороны РФ опубликовало кадры учений противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н Тихоокеанского флота. Экипажи атаковали в заданном районе цели, имитирующие подлодку условного противника. Было сброшено около 50 глубинных бомб. Кроме того, летчики выполнили постановку минных заграждений на маршрутах вероятного действия кораблей и подводных лодок.

Фото: YouTube
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Справка "РГ"

Противолодочный самолет средней дальности Ил-38 был разработан в конце 1960-х годов на основе пассажирского Ил-18В. Предназначен для поиска, обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в любых погодных условиях, не зависимо от времени суток, на расстоянии до 2000 километров.

Модернизированная версия самолета - Ил-38Н поступила на вооружение ВМФ России в 2014 году. От предшественника он отличается поисково-прицельной системой "Новелла". Она существенно расширила возможности противолодочника.

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