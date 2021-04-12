СМИ анонсировали покупку Microsoft разработчика технологий ИИ

Корпорация Microsoft намерена приобрести за 16 миллиардов долларов разработчика систем искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о компании Nuance Communications. Договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе, пишет ТАСС. Корпорация, в частности, специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса. Ее разработки применялись при создании голосового помощника Siri, используемого в устройствах компании Apple.

Ранее сообщалось о планах Microsoft купить Discord - популярный среди геймеров сервис для аудио и видеозвонков. Сумма сделки оценивается в десять миллиардов долларов. Компании ведут переговоры, но окончательное решение о продаже руководство Discord еще не приняло - среди вариантов рассматривается выход на биржу. Напомним, что недавно компания Microsoft купила игрового издателя ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов.