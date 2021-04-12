Умер актер из "Ангара 18" Джеймс Хэмптон

Американский актер, режиссер и сценарист Джеймс Уэйд Хэмптон, хорошо известный советскому и российскому зрителю по фантастической картине "Ангар 18", скончался на 85-м году жизни в своем доме в Техасе 7 апреля.

Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Об этом сообщил в своем Facebook телеведущий Рэнди Уэст.

Хэмптон родился в 1936 году в Оклахоме, вырос в Далласе. Закончил Университет Северного Техаса. Работал барменом, телохранителем и фоторепортером. Служил в армии, имеет награды.

Перебравшись в Нью-Йорк, в 1962-м получил свою первую роль - в короткометражке. Что вылилось в плодотворную карьеру, включающую порядка ста фильмов и сериалов: "Дымок из ствола", "Сыромятная плеть", "Гомер Куча, морпех", комедийный вестерн "Отряд "Ф" (Ганнибал Доббс), "Человек, который любил танцующую кошку", "Кот из космоса", "Китайский синдром", "Волчонок" с Майклом Дж. Фоксом и его сиквел, а также сериал, пятая "Полицейская академия", "Дни нашей жизни", "Мэлроуз Плейс".

Активно работал как режиссер, сценарист и продюсер телешоу, в частности - на "Вечерней тени" и "Грейс в огне".