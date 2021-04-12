В Италии назвали дату перезапуска международного туризма

По его словам, правительство рассматривает три основных условия для приема иностранных туристов: сертификат о вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19 и массовая иммунизация жителей популярных туристических мест.

"В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния", - заявил Гаравалья.

Говоря о перспективах для российских туристов, Гаравалья пояснил, что начало сезона будет зависеть от туристической обстановки в обеих странах.

"Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано", - цитирует министра РИА Новости.

Сейчас в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу, пока они введены до 30 апреля. Прибывающих из стран Евросоюза ждет пятидневный карантин и ПЦР-тестирование на COVID-19, гостей из стран за пределами ЕС - двухнедельный карантин и анализ на коронавирус.