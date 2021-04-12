В РФС подтвердили приглашение Гилерме на заседание КДК

Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гилерме приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), которое состоится во вторник. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее стало известно, что КДК изучит оскорбительные выкрики болельщиков "Спартака" в адрес Гилерме во время матча двух московских команд в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги .

В стане "красно-белых" уже заявили, что Гилерме по ходу встречи неоднократно провоцировал спартаковских фанатов, показывая им неприличные жесты. В частности, это запечатлено на одной из видеозаписей, опубликованных в Сети.

Встреча "Локомотива" и "Спартака" состоялась в воскресенье в Черкизово и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0, а Гилерме стал одним из лучших игроков матча. После игры главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отметил действия Гилерме, сравнив его с вратарем мюнхенской "Баварии" Мануэлем Нойером.